"Танцы со звездами": Михаил Заливако и Анна Богдан покажут танец, который готовят к свадьбе

"Танцы со звездами": Михаил Заливако и Анна Богдан покажут танец, который готовят к свадьбе

Стало известно, каким будет девятый эфир.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится новый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В девятом эпизоде зрителей ждет специальное событие на паркете – пары будут танцевать под любимые хиты группы "Океан Эльзы". Участники будут выступать под песни, которые у них ассоциируются с событием в жизни и которые сопровождали их в разных ситуациях. Вечер будет посвящен 27-летию деятельности любимой группы.

"Океан Эльзы" / пресслужба каналу "1+1"

Пар на шоу осталось всего пять, а значит борьба за места в финале становится еще более яркой. Перед выступлением звезды откровенно расскажут о своих самых больших страхах и опасениях на пути к победе в проекте. В воскресенье станет известно, станцуют ли Дмитрий Каднай и Алина Ли, которые на прошлой неделе получили иммунитет на шоу, ведь пропустили выступление по болезни.

Kadnay и Алина Ли / instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье будет вести балкон ведущий шоу "Маскарад" и "Твій день" на телеканале 1+1 Тимур Мирошниченко. А вот будет оценивать выступления участников постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Судьи шоу / пресслужба каналу "1+1"

С этой недели зрители смогут самостоятельно выбирать звезду, которая выйдет на главный танцевальный паркет страны в следующем сезоне "Танцев со звездами". В воскресенье холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан станцуют танец, который они готовят к свадьбе.

Михаил Заливако и Анна Богдан / instagram.com/kanyeeebear

Следите за официальными страницами шоу в социальных сетях и голосуйте, кого мечтаете увидеть в проекте в следующем году.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців з зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекту и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Проголосовать за пары можно с помощью SMS, телефонных звонков и приложения. В общей сложности с одного номера можно отправить 50 SMS и совершить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и КИЕВСТАР ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

В рамках масштабной информационной кампании 1+1 media "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" по популяризации вакцинации против COVID-19, на проекте "Танці з зірками" появится пункт вакцинации.

Так, 24 октября с 19:00 до 20:00 около 12 павильона ВДНХ будет работать медицинская бригада. Те, кто покажет билет на генеральный прогон или прямой эфир "Танців з зірками", смогут вакцинироваться вакциной на выбор:

Comirnaty (Pfizer)

Covishield/Vaxzevria (АстраZeneca)

Covishield

Напомним, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Смотрите "Танцы со звездами" по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1.

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