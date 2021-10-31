"Танцы со звездами": Михаил Заливако и Анна Богдан заявили, что хотят стать участниками шоу

"Танцы со звездами": Михаил Заливако и Анна Богдан заявили, что хотят стать участниками шоу

Они вышли на паркет и выполнили вальс.

Холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан показали танец, который они готовят к свадьбе.

Влюбленные вышли на паркет и исполнили трогательный вальс под песню группы Океан Эльзы "Обійми мене". Впрочем, пара не просто так станцевала. Они хотят стать участниками следующего сезона.

"Мало кто знает, но мы были на кастинге "Танцев со звездами". Мы хотели танцевать вдвоем", – говорит Анна.

Однако они не смогли воплотить свои желания, ведь Михаил был слишком занят. Потому влюбленные надеются, что смогут стать участниками следующего сезона.

Михаил Заливако и Анна Богдан / скриншот с видео

К слову, с этой недели зрители смогут самостоятельно выбирать звезду, которая выйдет на главный танцевальный паркет страны в следующем сезоне "Танцев со звездами". Следите за официальными страницами шоу в социальных сетях и голосуйте, кого мечтаете увидеть в проекте.

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