"Танцы со звездами": MONATIK довел до слез Lida Lee в прямом эфире шоу

"Танцы со звездами": MONATIK довел до слез Lida Lee в прямом эфире шоу

Артист связался со своей экс-подопечной по видеосвязи.

Второй на паркет шоу "Танцы со звездами" вышла певица эксп-подопечная MONATIK Lida Lee.

Вместе со своим партнером Алексеем Базелой она станцевала на паркете чувствительный венский вальс.

Впрочем, после выступления к ней в прямом эфире шоу обратился ее экс-продюсер MONATIK. Он решил поддержать Lida Lee.

"Лида, ты молодец. Ты профессионал своего дела. Я тебе желаю прислушаться к мнению профессионалов. Мы всей командой болеем и желаем тебе победить", — пожелал Дмитрий.

Артистка не сдержала своих эмоций и заплакала. Ей было приятно, что MONATIK неожиданно поддержал ее.

К слову, Lida Lee действительно прекрасно танцует на паркете. Она красиво выполнила свой номер, а судьи выставили ей довольно высокие баллы.

Напомним, ранее свою тайную мечту рассекретила другая участница шоу Александра Машлятина. Она призналась, что мечтает поцеловать Макса Чмерковького. Впрочем, она все же осуществила ее в прямом эфире.

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