"Танцы со звездами": муж Джамалы ответил, как относится к участию жены в шоу

Муж артистки посетил прямой эфир.

Участница "Танцев со звездами" и певица Джамала ранее заявляла о том, что будет танцевать на паркете, только до седьмого эфира.

Далее артистка хотела покинуть шоу. Некоторые фанаты начали подозревать, что это муж звезды Сеит-Бекир против того, чтобы Джамала танцевала на паркете.

Муж Джамалы посетил прямой эфир / скриншот с видео

Сегодня любимый исполнительницы пришел поддержать свою жену и ответил, как относится к тому, что артистка участвует в шоу.

"Мы даже не шутили на эту тему. Я знаю, если моя жена за что-то возьмется, то она доведет это до конца. Более целеустремленного человека, чем она, я не встречал", — ответил Сеит-Бекир.

Поэтому, судя по ответу, любимый артистки наоборот поддерживает жену и желает ей победы.

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