"Танцы со звездами": Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар не смогли выйти на паркет

"Танцы со звездами": Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар не смогли выйти на паркет

Участники заразились коронавирусом.

Участница "Танцев со звездами" и фехтовальщица Ольга Харлан не смогла в девятом выпуске выйти на паркет.

Вслед за KADNAY заразился коронавирусом партнер звезды – Дмитрий Дикусар. Впрочем, участница шоу должна была выйти на паркет с Дмитрием Жуком и выполнить контемп. Однако в преддверии прямого эфира Ольга сегодня утром получила положительный тест на COVID-19.

Ольга Харлан / скриншот с видео

"Сегодня я сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат. Хотя я вакцинирована. Пока я хорошо чувствую себя. Симптомов я не чувствую. Однако на паркет таки выйти не смогу", — говорит спортсменка.

Ольга Харлан и Дмитрий Жук / скриншот с видео

Однако танец звезды под песню "Не питай" Океану Эльзы таки показали. Правда, только видео.

К слову, на этой неделе фехтовальщица получила иммунитет.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку