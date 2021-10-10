"Танцы со звездами": партнер Александры Зарицкой признался в романтических чувствах к певице

Юрий Мешков заявил, что звезда ему нравится.

Партнер солистки группы KAZKA Александры Зарицкой в "Танцах со звездами" — Юрий Мешков признался в романтических чувствах к певице.

Так, в шестом эфире шоу танцовщик заявил, что звезда ему нравится, как девушка.

"Очень нравится, как девушка. Она не только очень красивая, но и чувственная. С ней действительно чувствую себя мужчиной. Саша — мое сокровище. Я ей помогу победить", — признался Мешков.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Со своей стороны, Саша призналась, что Юрий ее очень вдохновляет, поэтому очень хочет помочь ему победить и получить главный кубок шоу.

"В моей жизни есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году у меня появился новый пример и легенда — мой партнер Юра. Он помогает мне осуществлять мою мечту. Я всегда очень мечтала танцевать. Не думаю, что без него я бы дошла до второго-третьего эфира. У меня появилось больше причин любить себя. Он всегда делает мне комплименты и все время говорит, что я красивая", — поделилась Зарицкая.

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