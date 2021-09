"Танцы со звездами": самые яркие номера первого эфира шоу

Фанаты уже выбрали своих фаворитов.

В воскресенье, 5 сентября, состоялся первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Все 14 пар показали на паркете зрелищные номера и продемонстрировали свой танцевальный талант. Некоторые из звезд сумел очаровать как зрителей, так и судей, а некоторые — даже возмутить.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть 5 самых ярких постановок первого выпуска.

Lida Lee и Алексей Базэла — Джаз

Судьи оценили номер в 20 баллов, а видео на YouTube находится на 40 месте во вкладке "В тренде".

Евгения Власова и Макс Леонов — Квикстеп

Пара получила от судей 15 баллов, а видео танца фаны пересмотрели уже более 26 000 раз. В комментариях пользователи пишут, что хотят услаждать танцами певицы как можно дольше.

Иван Люленов и Яна Цибульская — Самба

Иван считает себя "продолжателем дела Леси Никитюк". Зрители оценили старания и харизму юмориста. И от судей пара получила 19 баллов, заняв третье место в турнирной таблице.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон — Джайв

Несмотря на травму актрисы "Женского квартала", паре все же удалось устроить эффектное шоу. Джайв под песню Touch & Go — Noticed You Around точно запомнился пользователям.

Дмитрий Каднай и Алина Ли — Ча-ча-ча

Эта пара стала лидером первого эфира. Участники получили за свой страстный и эмоциональный танец 21 балл. Интересно, что конкуренты певца уже назвали его секс-символом этого сезона.

Заметим, что в первом выпуске две пары нарвались на критику. Так, не оценили слишком откровенный номер стриптизера и актера Алексея Суровцева с Марией Колосова. Также шокировал своей выходкой MELOVIN, который после критики подарил Екатерине Кухар настоящее сердце. Судья не оценила такой дерзкий поступок.

Напомним, как прошел первый эфир "Танцев со звездами", вы можете просмотреть в нашем материале. Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан не оставили равнодушными никого.

