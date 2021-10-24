"Танцы со звездами": сексапильная Власова шокировала эротическим танцем на столе судей

Артистка станцевала страстную румбу с Максом Леоновым и Дмитрием Жуком.

Участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова каждый раз пытается ошеломлять судей и зрителей различными образами.

Так, в восьмом эфире певице удалось шокировать откровенным танцем. Вместе с партнером Максом Леоновым, который на прошлой неделе попал в аварию и пропустил седьмой эфир, на паркет вышел Дмитрий Жук. Они исполнили страстную румбу. Танец Власова начала на столе судей в секси-одежде.

Исполнительница рассказала, что раньше занималась танцами на пилоне. По ее словам, именно стрипденс помог ей побороть депрессию и избавиться от комплексов.

"Я хочу вдохновить всех девушек, показать своим примером, что очень важно любить себя. Поэтому, не сиди, вставай прямо сейчас и иди на танцы", — заявила звезда.

"Хочу поблагодарить за очень большое количество очень сложных и классных танцевальных шагов. Большое спасибо! Женя, после этого выступления, думаю, нам всем нужен душ, особенно Кате. У вас это очень круто получилось. Поздравляю", — прокомментировал Макс Чмерковский.

"Женя, вы сегодня была такой горячей и соблазнительной кошечкой. Я думаю, что такой смелой, откровенной вас никто не ожидал увидеть. Это невероятная трансформация, невероятная жажда перевоплощения и победы", — добавила Екатерина Кухар.

Оценки трио — 25 баллов.

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