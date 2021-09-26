Макс Чмерковский и Санта Димопулос / скриншот с видео

"Танцы со звездами": сексуальный Чмерковский и горячая Димопулос в мини зажгли паркет шоу

Судья и прошлогодняя победительница эффектно открыли прямой эфир.

Только что на 1+1 стартовал четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Этот вечер посвящен горячим латинским танцам. Феерично открыли выпуск судья проекта Макс Чмерковский и победительница прошлого сезона, певица Санта Димопулос. Артистка сегодня в роли судьи-джокера. Звезды исполнили горячий танец.

На паркете исполнительница появилась в блестящем черном мини-платье с откровенными вырезами. Макс надел черные брюки и рубашку, расстегнув верхние пуговицы.

Напомним, ранее Гвоздева раскритиковала MELOVIN на "Танцах" и заявила, кому у создателей шоу "особое внимание". Хореограф выразила свое мнение.

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