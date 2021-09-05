"Танцы со звездами": сексуальный KADNAY с голым торсом зажег паркет шоу

"Танцы со звездами": сексуальный KADNAY с голым торсом зажег паркет шоу

Певец со своей партнершей восхитили зрителей и судей.

В первом эфире шоу "Танцы со звездами" вслед за Александрой Зарицкой на паркет вышел певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY.

Партнершей артиста стала Алина Ли. Страстная пара зажгла паркет ча-ча-ча. Перед зрителями звезда встал из голым торсом и в брюках с бахромой. Со своей стороны, Алина появилась на паркете в откровенном полупрозрачном костюме. Дмитрий продемонстрировал незаурядную артистичность и пластику.

После выступления зрители в зале скандировали "Браво" и громко аплодировали. Похвалили участников и судьи. Первым прокомментировал выступление Макс Чмерковский.

"Мне так понравилось, честно! Понравились даже те моменты, когда шагов ча-чи не было. Вы настолько заполнили собой, актерством, харизмой. Невероятный перформанс", — прокомментировал хореограф.

А вот Екатерина Кухар назвала KADNAY ярким претендентом на победу.

Напомним, в этот вечер Lida Lee феерично открыла первый эфир шоу. Партнером певицы стал чемпион Украины, призер многих международных турниров Алексей Базела.

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