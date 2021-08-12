"Танцы со звездами": создатели проекта показали, как снимали проморолики с участниками в лесу

"Танцы со звездами": создатели проекта показали, как снимали проморолики с участниками в лесу

Съемки проходили на фоне живописной природы.

Создатели нового, пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами" поделились с поклонниками проекта бэкстейджем создания промо-роликов.

Так, на официальной странице "Танцев" в Instagram появилось видео, в котором показывают, как снимались живописные промо с участием звезд, которые уже скоро выйдут на паркет шоу. В частности, в ролике фаны увидят певиц Джамалу и Александру Зарицкую, актеров Константина Войтенко и Алексея Суровцева, юмористов Анастасию Оруджеву и Ивана Люленова.

"Магия съемок. Сказочный бэкстейдж создания промо-ролика для нового сезона танцевального шоу "Танцы со звездами"! Напомним, что премьера состоится уже 5 сентября в 21:00 на телеканале "1+1", — говорится в описании к видео.

Напомним, одна из участниц нового сезона "Танцев со звездами", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что была вынуждена заменить партнера в процессе подготовки к шоу. Дело в том, что предыдущий партнер заявил артистке, что не уверен, что сможет с ней продержаться долго на проекте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку