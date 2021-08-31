"Танцы со звездами": создатели шоу показали, как проводили кастинг танцоров

Имя партнеров звезд по паркету станут известны во время первого прямого эфира.

Создатели пятого сезона танцевального шоу страны "Танцы со звездами" продолжают интриговать, кто же станет в пару со звездами на проекте.

Имена танцовщиков зрители узнают уже во время первого прямого эфира, который состоится 5 сентября в 21:00. Ну а тем временем поклонникам шоу показали, как проводился тщательный кастинг танцоров под руководством креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко.

"Кроме профессионального владения балльной хореографией, должно быть владение другими танцевальными стилями. Хореографические навыки, очень сильный, терпеливый характер, так как надо научить и надо заставить где-то. Надо верить, мотивировать, нужно быть немного психологом", — перечислила качества, которыми должен обладать танцовщик на проекте, Алена Шоптенко.

Интересно, что среди танцовщиц, которые пришли на кастинг, была и участница балета Дмитрия Монатика Марина Моисеева. Стала ли она участницей "Танцев со звездами" — пока тайна.

Отметим, что уже известны имена всех знаменитостей, которые в этом году примут участие в "Танцах со звездами". Датальнее о них — читайте в нашем материале.

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