"Танцы со звездами": стало известно имя еще одной участницы проекта

На паркет шоу выйдет известная украинская фехтовальщица.

Сегодня, 12 августа, стало известно имя еще одной участницы нового сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Уже больше месяца продолжается традиционный челлендж, в котором артисты бросают друг другу вызов с приглашением выйти на паркет и раскрывают интригу относительно своего участия через интересные видеоролики.

Ольга Харлан новая участница шоу "Танцы со звездами 2021"

Вчера вызов приняла певица Евгения Власова, которая в прошлом сезоне "Голоса страны" ярко проанонсировала возвращение на сцену. Она передала челлендж Ольге Харлан — одной из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийской чемпионке и призеру по фехтованию 2012 и 2016 годов.

Сегодня спортсменка подтвердила свое участие в шоу, опубликовав видео в фотоблоге, в котором вспомнила самые яркие моменты своей жизни.

"Я считаю, что для меня участие в проектах будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть "Танцы со звездами", узнают обо мне больше. Это невероятный опыт и хорошая физическая нагрузка. Уже не могу дождаться старта репетиций. Для меня это сверхважно. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому и увидеть все изнутри", — сказала Ольга Харлан.

Напомним, челлендж уже приняли: певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами". В судейский состав также вошли любимые танцоры страны — прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу "Твой день" Влад Яма.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку