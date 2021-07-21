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"Танцы со звездами": стало известно имя еще одной участницы шоу

"Танцы со звездами": стало известно имя еще одной участницы шоу

instagram.com/kazka.band

На паркете свои танцевальные умения покажет Александра Зарицкая.

Стало известно имя еще одной участницы нового пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Так, на паркете свои танцевальные умения будет демонстрировать солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, приняв #танціззіркамиchallenge от Фагота. В свою очередь, артистка бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала "След", трехкратному чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцеву, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей "Танцев со звездами" в Instagram.

"Я очень рада в этом году выйти на паркет "Танцев со звездами". Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев. Я любила танцевать с детства, с трех лет. Экспериментов было много, сначала это были народные танцы, потом бальные и даже рок-н-ролл. Мне все это очень нравилось, я любила наряжаться во все эти платья, украинские веночки и вышиванки. Если говорить о видах танцев, то больше жду самбу, думаю для меня она станет испытанием, а мы легких путей не ищем", — сообщила Зарицкая.

Сейчас уже также стало известно имя первого звездного судьи шоу. Им стал чемпион мира с латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский.

Напомним, недавно телеканал "1+1" провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативная продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" — зрители узнают скоро.

Над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.