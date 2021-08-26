"Танцы со звездами": стало известно имя последнего участника пятого сезона

Названы имена всех участников главного танцевального шоу страны.

Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 стартует новый сезон главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Завершился традиционный челлендж под названием #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу бросали друг другу вызов с приглашением выйти на паркет и раскрывали интригу относительно своего участия.

Сегодня стало известно имя последнего участника пятого сезона. Им стал бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна. Спортсмен принял вызов от эпатажного певца MELOVIN и опубликовал видео со спортивного зала.

"Участие в проекте — это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по каратэ. Но принимать вызовы — это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что угодно: сальсу, бачату, танго, меренге, вальс. В моем случае начать двигаться — это уже большой прогресс", — сказал Станислав Горуна.

Станислав Горуна / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Елены Шоптенко. Уже скоро станет известно, кто из танцоров выйдет на паркет в этом сезоне. Некоторое время назад телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров и получил более 350 заявок на участие в шоу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку