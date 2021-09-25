"Танцы со звездами": стало известно, кто будет вести балкон в четвертом эфире

"Танцы со звездами": стало известно, кто будет вести балкон в четвертом эфире

Ведущим нового выпуска станет известный хореограф.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится четвертый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Вечер будет посвящен горячим латинским танцам. Перед своими выступлениями звезды впервые откроют невероятные секреты о себе, которые они никогда не разглашали, а также покажут, как происходит взаимодействие пары вне паркета.

А поддерживать танцовщиков на балконе в четвертом прямом эфире будет известный хореограф Евгений Кот.

Евгений Кот / instagram.com/tanci1plus1

Отметим, что в 2019 году Евгений одержал победу на "Танцах со звездами". Тогда его звездной партнершей была Ксения Мишина.

К слову, в новом выпуске к судьям проекта присоединится победительница "Танцев со звездами-4", певица Санта Димопулос. Свое выступление зрителям подарит артист Артем Пивоваров.

Напомним, в третьем выпуске участники поделились самыми важными переломными моментами их жизни. Тема прошлого эфира — "Год который изменил мою жизнь".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку