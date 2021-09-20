"Танцы со звездами": стало известно, кто покинул проект в третьем эфире шоу

"Танцы со звездами": стало известно, кто покинул проект в третьем эфире шоу

В зону риска попали три звездные пары.

Только что на канале "1+1" состоялся третий прямой эфир обновленного пятого сезона шоу "Танцы со звездами".

В результате голосования судей и зрителей, в зону риска попали три пары: Lida Lee и Алексей Базела, Александра Машлятина и Денис Самсон, Алексей Суровцев и Мария Колосова. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли Lida Lee и Алексея Суровцева.

Проект покинули Александра Машлятина и Денис Самсон.

Александра Машлятина и Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Для участников вылет был настоящим шоком, ведь это был только их второй эфир. В прощальной речи Александра лишь поблагодарила всех за поддержку.

А вот Денис Самсон не стал комментировать свой вылет.

В прошлом выпуске первыми покинули шоу "Танцы со звездами" Иван Люленов и Яна Цибульская.

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