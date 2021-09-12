"Танцы со звездами": судьи раскритиковали сальсу Джамалы, которую она посвятила своему мужу

Звезда станцевала под свою же песню.

Певица и участница проекта "Танцы со звездами" Джамала посвятила своему мужу сальсу, которую она станцевала под свою же песню "Крила".

Артистка призналась, что безграничного любит своего избранника.

"Мне нравится с ним быть маленькой девочкой, которая ничего не решает, а просто хочет новое платье. Я должна петь, я должна танцевать. И он это поддерживает, ведь хочет, чтобы я кайфовала. Поэтому я благодарна ему за понимание", — поделилась Джамала.

Поэтому звезда решила продемонстрировать любовь к мужу сальсой, которую она исполнила под свою же песню "Крила".

А муж в свою очередь вместе с маленьким сыном поддержали артистку по видеосвязи и пожелали ей удачи.

"Любовь моя, мы всей семьей тебя поддерживаем и любим тебя. Пусть у тебя все получится", — растрогал любимый Джамалу.

Однако, если мужу понравилось выступление артистки, то судьям не слишком. Макс Чмерковский и Влад Яма раскритиковали сальсу певицы.

"Хочется больше самостоятельности Джа. Перед тем как начался танец, ноги уже начали двигаться. Также было много напряжения в руках. Вот именно это напряжение меня отвлекало", — прокомментировал выступление Влад.

Напомним, другая участница шоу ошарашила своим танцем в образе соблазнительной Мэрилин Монро. Во время выступления Александра Зарицкая сделала шпагат и колесо.

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