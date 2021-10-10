"Танцы со звездами": сын и внучка Григория Чапкиса зажгли на паркете шоу

Грег и Виттория открыли шестой эфир.

Только что на 1+1 начался шестой прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Этот вечер посвящен кумирам. Эффектно открыли выпуск сын легендарного судьи шоу Григория Чапкиса — Грег и внучка маэстро Виттория. На паркете талантливые родственники исполнили зрелищный хип-хоп.

В своем фотоблоге Грег прокомментировал свой визит на шоу, где главным судьей был его отец.

"Почти год назад ты сидел здесь рядом со мной и оценивал "Танцы со звездами", и я был так счастлив, что ты горд, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданную тобой династию Чапкисов. Я так скучаю за тобой, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом этапе пути, и я не собираюсь подвести тебя. Я здесь, чтобы заявить о себе!!!" — написал Грег.

instagram.com/gregchapkis

Заметим, Грег живет и работает в США, а Виттория — в Италии. Потомки Григория Николаевича продолжают его дело, основав школы танца в разных уголках мира.

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