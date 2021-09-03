"Танцы со звездами": Тину Кароль в шоу заменила известная ведущая

В новом сезоне Юрию Горбунову составит компанию другая знаменитость.

Уже в это воскресенье, 5 сентября, на канале "1+1" состоится премьера пятого сезона главного танцевального шоу "Танцы со звездами".

Накануне вечером в Киеве состоялась презентация нового сезона, на которой присутствующих ждало немало сюрпризов. Так, как выяснилось, на этот раз вести шоу с Юрием Горбуновым будет не Тина Кароль.

В новом сезоне ведущей голдрума будет известная модель и актриса Иванна Онуфрийчук. Отметим, что в прошлом сезоне Онуфрийчук несколько раз была ведущей балкона, поэтому определенный опыт на "Танцах" она имеет.

Новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кроме того Иванна с 201го года ведет шоу "Без краватки", где общается с известными мужчинами. О том, что Онуфрийчук стала новой ведущей "Танцев со звездами", она радостно сообщила у себя в сторис на странице в Instagram.

Новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твое поддержки, Юра", — сказала Онуфрийчук.

Новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

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