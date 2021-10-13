"Танцы со звездами": участники зажгут паркет под живое пение звезд украинского шоу-бизнеса

Пары будут исполнять те стили танцев, которых боялись больше всего.

Уже в это воскресенье на телеканале 1+1 главное танцевальное шоу страны "Танцы со звездами" пересечет экватор сезона — в 21:00 состоится седьмой прямой эфир.

Вечер будет посвящен украинским звездам, которые выйдут на паркет, чтобы спеть для пар и зрителей свои главные хиты.

К судьям в это воскресенье присоединится певица NK, а вести балкон будет эпатажная певица и участница "Танцев со звездами" Оля Полякова, которая и откроет праздничный вечер одним из самых известных хитов. NK подарит зрителям выступление с хитом этого года — "Красное вино".

Настя Каменских / пресслужба каналу "1+1"

Уже в воскресенье звезды исполнят те стили танцев, которых боялись больше всего.

Уже скоро станет известно, покинет ли проект певица Джамала, которая обещала, если не будет прогресса в технике до седьмого эфира, то она сама уйдет из паркета. Артистка станцует необычный для себя стиль — хип-хоп под живое исполнение от alyona alyona.

Джамала и Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

Александра Зарицкая и Юрий Мешков расскажут, почему по их мнению, уже несколько недель подряд они оказываются в зоне риска. А танцевать пара будет пасодобль под трогательный трек любимой группы Саши — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / пресс-служба канала "1+1"

Евгения Власова и Макс Леонов станцуют под трек "Одинокая" участницы звездной команды шоу "Маскарад" и певицы Ирины Билык. Евгения откровенно расскажет, как складывалась ее личная жизнь после развода.

Евгения Власова и Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

Проголосовать за пары можно с помощью SMS, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 супер-голосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 супер-голос равен 7 обычным SMS.

Продолжается продажа билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно почувствовать себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите "Танцы со звездами" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку