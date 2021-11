"Танцы со звездами": "вампирши" Харлан и Димопулос устроили страстный вальс с Дикусаром

Красавицы воплотили образы вампирш в роскошных красных платьях.

Только что начался двенадцатый эфир "Танцев со звездами", в котором на помощь участникам пришли победители предыдущих сезонов шоу.

Так, открывать сегодняшний эфир выпала честь паре фехтовальщицы Ольге Харлан и ее партнеру Дмитрию Дикусару. Поддержать олимпийскую чемпионку решила триумфаторша прошлого сезона, певица Санта Димопулос. Она выиграла в прошлом году в паре с Максом Леоновым.

Они станцевали венский вальс под Call Out My Name – The Weeknd.

На паркете Ольга и Санта появились в образе вампирш в роскошных красных платьях, а Дмитрий – в изумрудной рубашке, черных брюках и жилетке. Девушки "превратили" Дикусара также в вампира. Это был страстный номер, в конце которого участники летали над паркетом.

Судьи шоу остались в восторге от этого номера, но имели некоторые замечания.

"Страсти было достаточно, но классических фигур хотелось несколько больше. Но вы показали зубки, и мне кажется, с такими зубками можно попасть и в финал", – прокомментировал увиденное Влад Яма.

Со своей стороны, Екатерина Кухар отметила, что Ольга Харлан точно "крепко держит серебро в своих руках".

"Но я знаю, как ты хочешь золото. У тебя еще впереди два очень сложных танца, поэтому я бы очень хотела, чтобы ты сейчас обратила внимание на грациозность своих движений и утонченность", — посоветовала балерина.

Трио получило 27 баллов.

