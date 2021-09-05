"Танцы со звездами": Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным

"Танцы со звездами": Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным

Также хореограф ответил, не боится ли конкуренции Макса Чмерковского.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами", премьера нового сезона которого состоится уже через несколько часов, Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость поделился, что неожиданностью для него стала фехтовальщица Ольга Харлан.

"Для меня она спортивная мегазвезда, которую, увы, не все украинцы пока что знают. Это настоящая гордость Украины. Мне хотелось бы, чтобы звезды такого ранга, масштаба были в каждом сезоне", — отметил Яма.

В этом сезоне "Танцев со звездами" судейское кресло занял еще один секс-символ — Макс Чмерковский. Влад ответил, не боится ли конкуренции. Так, звезда отметил, что точно из-за этого не переживает, а волнуется только за то, чтобы классно исполнить свою работу и получить удовольствие от шоу.

Напомним, в новом сезоне "Танцев со звездами" новая ведущая. Ею стала известная модель и актриса Иванна Онуфрийчук. Редакция ТСН подготовила для вас краткую биографию артистки.

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