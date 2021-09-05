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"Танцы со звездами": Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным

"Танцы со звездами": Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным

instagram.com/vladyama_official

Также хореограф ответил, не боится ли конкуренции Макса Чмерковского.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами", премьера нового сезона которого состоится уже через несколько часов, Влад Яма признался, кто из участников стал для него наиболее неожиданным.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость поделился, что неожиданностью для него стала фехтовальщица Ольга Харлан.

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"Для меня она спортивная мегазвезда, которую, увы, не все украинцы пока что знают. Это настоящая гордость Украины. Мне хотелось бы, чтобы звезды такого ранга, масштаба были в каждом сезоне", — отметил Яма.

В этом сезоне "Танцев со звездами" судейское кресло занял еще один секс-символ — Макс Чмерковский. Влад ответил, не боится ли конкуренции. Так, звезда отметил, что точно из-за этого не переживает, а волнуется только за то, чтобы классно исполнить свою работу и получить удовольствие от шоу.

Напомним, в новом сезоне "Танцев со звездами" новая ведущая. Ею стала известная модель и актриса Иванна Онуфрийчук. Редакция ТСН подготовила для вас краткую биографию артистки.

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