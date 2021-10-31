"Танцы со звездами": Войтенко вспомнил о начале отношений с женой, с которой он в конфликте

Актер воспроизвел на паркете ситуацию, которая случилась на концерте "Океан Эльзы".

На 1+1 начался девятый эфир шоу "Танцы со звездами".

Открыл вечер актер Константин Войтенко и его партнерша, чемпионка Украины по бальным танцам Роксоляна Маланчук. В своем видео-дневнике знаменитость признался, что самый большой его страх – это потерять семью. Сегодня на паркете он сделал еще один шаг к примирению со своей женой.

Эта неделя посвящена 27-летию деятельности группы "Океан Эльзы". Поэтому пары будут танцевать под любимые хиты группы, которые у них ассоциируются с событием в жизни и которые сопровождали в разных ситуациях.

Так, песня "Зелені очі" ассоциируется в знаменитости с началом отношений с Валей.

Константин Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

"Когда мы с женой начали встречаться, я пригласил ее на концерт "Океана Эльзы". В этот день у меня была съемка, когда я уже приехал, я звонил по телефону Вали, но не было связи. Я понимал, что все, на концерте, там где 35-40 тысяч человек… Почему-то я почувствовал, что нужно идти туда. Я увидел ее красивые зеленые глаза. На всю жизнь запомнил это и я думаю, Валя тоже", – поделился он.

Именно эту историю Костя и Роксоляна воспроизвели на паркете. Пара исполнила пасодобль.

Судьи похвалили пару и поставили ей 27 баллов.

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