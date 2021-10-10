"Танцы со звездами": Войтенко заявил, что у него эмоциональная связь с Григорием Чапкисом

"Танцы со звездами": Войтенко заявил, что у него эмоциональная связь с Григорием Чапкисом

Актер признался, что именно хореограф вдохновил прийти его на проект.

Украинский актер, участник шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко в вечер кумиров посвятил свой танец легенде Григорию Чапкису.

Так, звезда признался, что именно хореограф вдохновил прийти его на проект.

"Он так говорил о танце, так страстно, глубоко. Я очень ждал, когда слово дадут ему. В свои 91 у него было столько жажды к жизни. Когда я вспоминаю об этом — у меня появляются силы. Он небольшого роста, я небольшого роста. Он абсолютная легенда, которой гордится вся Украина. У меня реально есть эмоциональная связь с этим человеком", — заявил Войтенко.

Фристайл, который пара посвятила легендарному хореографу, поставил сын Григория Чапкиса — Грег. Когда хореограф узнал, что пара посвящает танец его отцу — специально прилетел из Америки.

После выступления зрители громко аплодировали и скандировали: "Браво". Со своей стороны, Грег остался доволен результатом и заявил, что Григорий Николаевич оценил бы танец: "Они очень хорошо станцевали, я это все чувствовал в себе, мурашки по всему телу. Мой папа очень гордился бы вами".

Впрочем, Екатерина Кухар призналась, что пара Кости и Роксоляны ей не нравится. Поэтому судья ждет вечер, когда пары будут меняться партнерами. Эти своей стороны, Макс Чмерковский не согласился с мнением коллеги.

Оценки — 34 балла.

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