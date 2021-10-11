"Танцы со звездами": возмущенные фанаты Lida Lee требуют вернуть артистку в шоу

Певица и ее партнер Алексей Базэла покинули проект после шестого эфира.

После шестого эфира шоу "Танцы со звездами" проект покинула пара певицы Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла.

Как для участников, так и для судей и зрителей, их вылет стал настоящим шоком. Многие видели их в финале. После окончания эфира Влад Яма обратился к фолловерам в Instagram и заявил, что пара действительно несправедливо покинула паркет. Впрочем, по его словам, изменить ситуацию уже невозможно, поскольку, есть правила.

Несмотря на это, поклонники звезды не сдаются и требуют создателей шоу вернуть любимцев. Пользователи создали хэштеги #вернителидувтанцы и #вернитепаруномер3.

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

Со своей стороны, исполнительница пока не прокомментировала печальное событие. Артистка только призналась, что не ожидала такой поддержки от поклонников.

"Ребята, что вы творите! Как же вас много! Просто шок! Я и подумать даже не могла, что увижу такое количество добрых слов, поддержки, а главное, желание видеть нашу пару далее. Вы наша самая большая любовь! Сколько всего еще хотелось станцевать и рассказать вам... Но ведь это только начало! Спасибо каждому", — написала звезда.

instagram.com/lidalee_official

Продюсер шоу Владимир Завадюк показал, как Лида и Алексей после эфира лежали на паркете и обратился к зрителям: "Я ухожу из павильона, а они лежат на паркете. Очень грустно, что они уходят, но такие правила шоу. Друзья, голосуйте за свои любимые пары".

Lida Lee и Алексей Базэла / instagram.com/zavaduk

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