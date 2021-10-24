"Танцы со звездами": возмущенным MELOVIN и Русиной пришлось танцевать с Илоной Гвоздевой

Несмотря на конфликт, трио хорошо станцевалось.

В восьмом эфире "Танцев со звездами" к парам присоединились любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов.

Так, вместе с MELOVIN и Лизой Русиной станцевала Илона Гвоздева, с которой у пары возник конфликт из-за резких комментариев хореографа во время ее судейства на пятом эфире. Тогда Илона отметила, что Лиза недостаточно универсальная танцовщица, на что та пригласила ее на танцевальный батл в современном стиле High Heels. Также Гвоздева часто критиковала их в своих Instagram-stories.

Когда пара узнала, что будет танцевать с Илоной, была в шоке: "Это шутка? За что?!".

"Для меня это очень большое психологическое давление. Она может улыбаться в лицо и говорить, что все хорошо, а потом приходит домой, включает свои сторис и начинает поливать грязью", — прокомментировала Русина.

Со своей стороны, Гвоздева поделилась, что она критиковала, то теперь и будет помогать им. Трио исполнило эффектный пасодобль.

В результате танец оценили в 21 балл. Сама Илона также осталась довольна экспериментом.

А вот Екатерина Кухар заявила, что на этот раз Лиза превзошла Гвоздеву.

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