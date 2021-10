"Танцы со звездами": забавная Lida Lee насмешила гримасами во время зажигательной самбы

Певица и ее партнер воплотили образы из фильма "Семейка Адамсов".

В пятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами" одной из первых вышла на паркет пара Lida Lee и Алексей Базэла.

В вечер, посвященный украинскому и мировому кино, участники воплотили образы из фильма "Семейка Адамсов". Певица и ее партнер, чемпион Украины по бальным танцам, исполнили самбу под хит Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name). Во время выступления исполнительница восхитила актерской игрой и забавными гримасами.

Судьи положительно оценили номер. В частности, похвалила пару победительница шоу, хореограф Илона Гвоздева, которая сегодня стала судьей-джокером.

"Лида, наблюдая за тобой с первого по пятый эфир, я полностью могу сказать, что у тебя здесь все отлично. Я помню, когда я танцевала в третьем сезоне, и похожий номер исполняла Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, они были родителями. Я могу сказать, что сегодня они бы гордились такими детьми", — заявила Гвоздева.

В результате, судьи оценили номер в 30 баллов.

Напомним, судья шоу Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей. Также знаменитость поделилась, не ревнует ли ее муж к Максу Чмерковскому.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку