"Танцы со звездами": забавный Игорь Ласточкин вернулся на паркет шоу

Звезда присоединился к Войтенко и Маланчук.

В полуфинале шоу "Танцы со звездами" участники танцуют с победителями прошлых сезонов.

Так, к актеру Константину Войтенко и Роксоляне Маланчук присоединился триумфатор второго сезона Игорь Ласточкин. Он победил в 2018 году с Илоной Гвоздевой.

"Он технический, пластичный, слышит музыку, не то что у тебя, Артур", – описал Ласточкин Костю.

Так, трио исполнило на паркете забавный джаз. К слову, сегодня Игорь отмечает день рождения.

Несмотря на аплодисменты довольных зрителей, судьи подвергли критике пару. В частности, Макс Чмерковский отметил, что Костя и Роксоляна танцуют хорошо, но на одном уровне. Знаменитости хочется видеть развитие.

"Это все-таки полуфинал. Я хочу понять, чего вы здесь добились, в чем произошел ваш рост, где эта изюминка? Вы классные, а что еще, а где прогресс, где прогресс как пара?" – отметил он.

А вот Екатерина Кухар заявила, что Войтенко не удалось омрачить выступлением конкурентку Харлан: "Ваше соло прозвучало, но в дуэте вы немного недоработали баланс".

Оценки – 26 баллов.

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