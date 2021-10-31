"Танцы со звездами": Зарицкая и Мешков поразмышляли об их отношениях вне проекта

Участники уже сходили на свидание.

Участники "Танцев со звездами" Александра Зарицкая и Юрий Мешков с каждым эфиром интригуют своими вероятными романтическими отношениями.

Так, раньше артистка говорила, что влюблена и у нее есть бойфренда. Впрочем, в прошлом эфире исполнительница заявила, что они разошлись и теперь она свободна. Также знаменитость намекнула на то, что между ней и ее партнером нечто большее, чем просто дружба. Со своей стороны сам хореограф давно открыто говорит, что Александра ему нравится, как девушка. Теперь взаимностью ответила Зарицкая.

"Он мне нравится как парень. Я бы очень хотела верить, что у нас что-то может быть после проекта. Я боюсь его потерять. Боюсь, что он все это воспринимает как телепроект. Волнуюсь, что он не напишет после проекта: "Пошли на свидание". Я очень счастлива, когда рядом со мной Юра", – заявила она.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Со своей стороны Мешков поделился, что он смотрит на ситуацию трезво и понимает, что романтическая история может закончиться.

"Мы из разных миров. Я живу в маленьком городе и надо переехать в Киев, найти дело, которое будет приносить достаточно средств. Надо быть на степень или две больше, чтобы быть вместе", – поделился Юра.

Также участники поделились, что уже сходили на свидание.

А на паркете пара показала нежный венский вальс, за который получила 24 балла.

"Диетологи не советуют употреблять слишком много сладкого, но сегодня не было выбора, потому что танец – просто конфетка и мы им наслаждались", – прокомментировал Влад Яма.

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