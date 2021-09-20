"Танцы со звездами": Зарицкая назвала имя первого партнера, с которым должна была танцевать

"Танцы со звездами": Зарицкая назвала имя первого партнера, с которым должна была танцевать

Ранее они дружили.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно рассекретила, насколько похудела, назвала имя партнера, с которым должна была танцевать на "Танцах со звездами".

За месяц до прямых эфиров шоу, Александре заменили партнера. Как призналась артистка, танцовщик заявил ей, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте".

Так, Александра раньше очень хорошо с ним дружила, а познакомились они еще в 2017 году во время участия в одном музыкальном конкурсе.

"С ним у меня складывались дружеские отношения. И вдруг он намекнул, что боится со мной не дойти до финала. Хотя он потом говорил, что не это имел в виду. Но, то что он написал, имело большой подтекст. Поэтому, когда партнер не до конца верит в тебя, то надо обрубать все концы ", — рассказала Александра.

Как призналась звезда программе "ЖВЛ", ее первым партнером на "Танцах" был Александр Прохоров.

Александр Прохоров / instagram.com/sasha_prohor

"Александр первый проявил желания не танцевать. Я хотела с Сашей танцевать, мы очень дружили. И это был для меня удар", — поделилась Зарциька.

Исполнительница сейчас танцует в паре с Юрием Мешковым и демонстрирует хорошие результаты.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

"Я просто согласилась на человека, которого вообще не знала. Но все классно", — поделилась звезда.

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Напомним, недавно Александра Зарицкая рассекретила новые отношения с бойфрендом. Избранник звезды не из сферы шоу-бизнеса.

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