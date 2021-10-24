"Танцы со звездами": Зарицкая вышла на паркет с партнером, которым отказалась танцевать в шоу

"Танцы со звездами": Зарицкая вышла на паркет с партнером, которым отказалась танцевать в шоу

Звезда станцевала с Александром.

Солистка группы KAZKA, участница "Танцы со звездами" Александра Зарицкая вышла на паркет с Александром Прохоровым.

К слову, именно с ним звезда должна была танцевать на проекте. Правда, она отказалась, потому что танцовщик заявил ей, что "не сможет с ней долго продержаться". Однако, в восьмом прямом эфире Прохоров присоединился к паре Зарицкой и Мешкова.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Я подозревала, что меня могут поставить в пару именно с ним. Я с ним начинала танцевать, и я очень хотела именно с ним участвовать в шоу. Сейчас я понимаю, что это к лучшему, потому что не уверена, что с Александром дошла бы так далеко ", — говорит звезда.

К слову, Зарицкая заверила, что между ней и Прохоровым больше нет никакого конфликта. А в случае чего, Юрий защитит артистку.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Я знаю, что между ними были какие-то недоразумения. Но я ее смогу защитить, если нужно будет", — заявил танцор.

Они все втроем исполнили на паркете контемп. В общем, судьи поставили им 25 баллов.

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