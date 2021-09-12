"Танцы со звездами": жена Чмерковского назвала мужа сексуальным судьей

Женщина гордится своим мужем.

Сегодня, 12 сентября, на 1+1 стартовал второй выпуск нового сезона проекта "Танцы со звездами", который начался из обращений вторых половинок судей.

К прямой трансляции присоединилась с США жена нового члена жюри шоу "Танцы со звездами" Макса Чмерковского Пэта Маргатройд. Женщина призналась, что считает своего мужа очень сексуальным судьей.

Похоже, ей понравилось новое амплуа хореографа, ведь она считает его очень сексуальным судьей.

Макс Чмерковский и его жена / скриншот с видео

"Ты у меня очень сексуальный в роли судьи. Я тобой горжусь", — призналась жена танцовщика.

Отметим, что Макс и Пэта познакомились в 2009 году. Танцовщики были в паре в американской версии "Танцев со звездами". Впрочем, роман влюбленные закрутили только через 3 года. 2015 года Чмерковский сделал предложение любимой, а в феврале 2017 года — пара поженилась. В том же году на свет появился общий сын супругов Шай.

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