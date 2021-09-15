"Танцы со звездами": зрители "увидят" на паркете легендарного Григория Чапкиса

В третьем эпизоде зрителей ждет номер памяти судьи шоу.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Тема нового эфира: "Год который изменил мою жизнь". Откровенные и неожиданные признания звезд не оставят зрителей равнодушными и познакомят с важнейшими переломными моментами их жизни.

В третьем эпизоде зрителей ждет номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса. Масштабная постановка ошеломит не только танцами, которые обожал Григорий Николаевич, но и тем, что благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете. Каким будет этот номер, смотрите уже в это воскресенье в эфире телеканала 1+1.

Григорий Чапкис / instagram.com/gorbunovyuriy

Воскресным вечером впервые в пятом сезоне проекта за судейским столом появится гостевой судья — поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая принимала участие во втором сезоне обновленных "Танцев со звездами". Она поможет судьям оценивать звездных участников.

Оля Полякова / пресслужба каналу "1+1"

Ведущей балкона станет известная телеведущая и звездная судья шоу "Маскарад" Маша Ефросинина. К тому же, зрителей ждет совместный танец звездных судей на открытии шоу.

Маша Ефросинина / пресслужба каналу "1+1"

Пара Артур Логай и Анна Карелина, которые в прошлом прямом эфире набрали наибольшее количество баллов от судей, удивит зрителей венским вальсом и шокирующей рассказом актера о его зависимости.

Артур Логай / пресслужба каналу "1+1"

MELOVIN и Лиза Русина зажгут главный паркет страны и станцуют ча-ча-ча. Поразит ли певец этот раз Катерину Кухар особым подарком, как делал это две недели подряд, узнаем уже в воскресенье.

MELOVIN и Лиза Русина / пресслужба каналу "1+1"

Джамала и Антон Нестерко исполнят традиционный крымско-татарский танец в национальной одежде. Певица расскажет, как победа на "Евровидении" изменила ее жизнь.

Джамала / пресслужба каналу "1+1"

Напомним, на прошлой неделе проект покинула первая пара — Иван Люленов и Яна Цибульская. Во втором прямом эфире одна из пар также оставит паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска.

С одного номера телефона можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосив в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Ведущие сезона - Юрий Горбунов и выпускница "Медиашколы" 1+1 Иванна Онуфрийчук.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців з зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно почувствовать себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите "Танцы со звездами" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

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