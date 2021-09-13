"Танцы со звездами": звезда "Женского Квартала" прокомментировала завершение участия в шоу

Анастасия Оруджова покинула проект из-за травмы.

Звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова, которая заблаговременно покинула проект "Танцы со звездами", прокомментировала событие.

Она не смогла продолжить участие из-за серьезной травмы. На странице в Instagram юмористка обнародовала сообщение, где поделилась своими переживаниями. Артистка призналась, что ей сложно и морально, и физически.

"Не буду скрывать, уход из шоу переживаю максимально болезненно, во всех смыслах этого слова! Из-за того, что знаю, как могли бы… Из-за прекрасных людей, по которым скучаю. Сейчас тот период жизни, который хочется предельно быстро пройти, но, с*ка, я на костылях… И быстро не получится", — написала Настя.

Для просмотра листайте вправо

Также Оруджова обратилась к своему партнеру Денису Самсону.

"Это было что-то новое, каждый день открытия! Твой мир прекрасен и ты в нем лучший! Так сказать, пазл сошелся, а связка разошлась. Мне бесконечно жаль. Я благодарна тебе, люблю очень сильно, но отрыгивать у меня в квартире по прежнему нельзя" — написала актриса.

В комментариях коллеги и сторонники поддержали звезду и пожелали ей быстрее выздороветь. В частности, прокомментировала пост Елена Кравец: "Эстафету по танцам тебе передала... И по костылях, значит, тоже, что ли???".

Напомним, несмотря на то, что Анастасия Оруджова покинула проект "Танцы со звездами", ее партнер Денис Самсон продолжает участие в шоу. Так, вместо Насти будет бороться за кубок Александра Машлятина — коллега и партнерша Оруджовой в "Женском Квартале" и "Лиге Смеха".

А как прошел второй прямой эфир проекта, читайте в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку