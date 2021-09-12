"Танцы со звездами": звезда "Женского Квартала" заблаговременно покинула проект

Анастасия Оруджова не смогла продолжить участие из-за травмы.

Звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова покинула проект "Танцы со звездами".

Из-за травмы колена, которую знаменитость получила в минувшую субботу, Настя не смогла продолжить участие в шоу. Звезду экстренно прооперировали.

"К сожалению, я в больнице. Меня прооперировали. С коленом все оказалось гораздо хуже, чем мы все думали. Мне нужна была срочная операция", — рассказала Оруджова.

Анастасия Оруджова

Юмористка добавила, что ее реабилитация продлится более 8 месяцев: "Поэтому на этом мои танцы заканчиваются. Мое сердце разбито".

Напомним, судьи раскритиковали сальсу Джамалы, которую она посвятила своему мужу. Звезда станцевала под свою же песню.

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