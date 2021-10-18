Танец Войтенко без партнерши и вылет сразу двух пар: каким был седьмой эфир "Танцев со звездами"

Танец Войтенко без партнерши и вылет сразу двух пар: каким был седьмой эфир "Танцев со звездами"

В результате, на этой неделе лидером стала пара Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

На канале "1+1" состоялся седьмой прямой эфир обновленного пятого сезона шоу "Танцы со звездами".

Вечер сегодня был посвящен украинским звездам, которые вышли на паркет и спели для пар и зрителей свои главные хиты. Шоу началось со зрелищного выступления эпатажной певицы и участницы "Танцев со звездами" Оли Поляковой, которая спела песню "Эй, секундочку".

Традиционно, прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, на звездном балконе на этой неделе встречала также Оля Полякова, а судьей-джокером стала певица NK.

Первыми из участников вышли на паркет каратист Станислав Горуна и его партнерша Даниэла Преап. Они станцевали страстное танго под песню группы Go_A — "Шум". За номер пара получила 30 баллов.

Чувственной румбой удивили пара MELOVIN и Лизы Русин, которую они исполнили под песню Артема Пивоварова — "Собирай меня". В общем, судьи оценили выступление в 30 баллов.

Кстати, поддержать MELOVIN пришла и Илона Гвоздева, которая отметила, что певец стал намного лучше танцевать.

Удивили хип-хопом артистка Джамала с партнером Антоном Нестерко. Это необычный стиль как и для певицы, так и для танцовщика. Номер они исполнили под живое исполнение alyona alyona. Пара станцевала под песню "Як би я була не я". Однако, пара получила самые низкие оценки сегодня — 29 баллов.

Не оставили равнодушными своим танцем певец Дмитрий Каднай и Алина Ли. Исполнитель вместе со своей партнершей показал контемп. Артист танцевал под песню Скрябина — "Спи собі сама". К слову, легендарный Кузьма также "появился" на паркете, его "оживили" с помощью современных технологий. Пара получила 36 баллов.

Далее вышли на паркет солистка группы KAZKA Александра Зарицкая с Юрием Мешковым. Сегодня на паркете они выполнили эффектный пасадобль под трогательный трек любимой группы Саши — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Оценки пары — 33 балла.

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина станцевали румбу под чувственную песню KALUSH и Христини Соловій — "Таксі". Пара за танец получила 35 баллов.

Своим выступлением на паркете также запомнилась пара Евгении Власовой и Александра Прохорова. К слову, звезде заменили партнера из-за того, что Макс Леонов накануне попал в ДТП.

Со своим новым танцовщиком Евгения станцевала контемп под живое исполнение песни Ириной Билык "А я пливу у човні". Судьи оценили выступление в 32 балла. Однако в этом выпуске у Евгении иммунитет.

Украинский актер Константин Войтенко удивил своим танцем. Он впервые в истории проекта вышел на паркет без партнерши. Знаменитость выполнил эмоциональный контемп под живое исполнение Сергея Бабкина #неубивай, который посвятил своей жене Валентине. В результате, судьи отдали Войтенко высший балл — 38.

Закрыла эфир пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикасура. В прошлом прямом эфире фехтовальщица получила серьезную травму ноги. Но, несмотря на это, звезда вышла на паркет и продемонстрировала фокстрот под песню любимой группы СКАЙ — "Тебя це може вбити". В результате танец оценили в 33 балла.

Перед обнародованием результатов голосования судей и зрителей, свое выступление подарила певица NK. Звезда спела хит этого года — "Красное вино".

По итогам шестого эфира в тройку лидеров вошли следующие пары:

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук — 38 баллов

Дмитрий Каднай и Алина Ли — 36 баллов

Артур Логай и Анна Карелина — 35 баллов

Последней в турнирной таблице с 29 баллами оказалась пара Джамалы и Антона Нестерко. Они получили 29 баллов.

Результаты судейского голосования / instagram.com/tanci1plus1

На этой неделе шоу покинули сразу две пары. Не удалось доказать как и судьям, так и зрителям, что они стоят победы — паре Джамале и Антону Нестерко. Вместе с ними в зону риска попали Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Пары исполнили танец за жизнь в шоу. Они одновременно станцевали ча-ча-ча. В результате судейского голосования проект покинула пара Станислава Горуни и Даниэлы Преап.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 24 октября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

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