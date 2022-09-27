Танкович ответил, почему экс-участники "Дизель шоу" поехали развлекать россиян и нужно ли их осуждать

Известный ведущий Дмитрий Танкович объяснил, почему его экс-коллеги, которые в последнее время жили и работали в Украине, уехали развлекать россиян.

По словам шоумена, российские актеры избрали деньги. Танкович убежден, что Писаренко и Никишин уехали в Россию, чтобы заработать кровавые рубли.

"Все очень банально. Нужно кормить семьи, вот и все. Просто бабки", — прокомментировал Танкович в интервью Славе Демину.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин развлекают россиян / Фото: instagram.com/astoriagrande

Дмитрий уверен, что россияне свой выбор сделали. Сейчас, когда одни поддерживают Украину, а другие – страну-агрессора, россияне выбрали вторую сторону.

"Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне, вот и все Поэтому если они решили поехать и убрать в соцсетях все посты об Украине, о войне, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз и никакой войны нет". Я этого не понимаю, к сожалению. Не важно, кто они: россияне или украинцы. Нужно выбрать позицию и решить сейчас", — добавил Танкович.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин / Фото: скриншот с видео

Напомним, что Сергей Писаренко вместе с супругой-украинкой проживали под Киевом. В апреле актер показал, как русские оккупанты разбили его дом. Но жену и дочь Писаренко успел вывезти в Таллинн.

В июне руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, останутся ли россияне Писаренко и Никишин в составе команды. Тогда Крутоголов сказал, что Писаренко с семьей остался в Украине и продолжает выступать в составе "Дизель Студио". Евгений Никишин поехал в Россию, потому что у него там семья.

Несколько дней назад российские актеры решили развлекать россиян на круизном лайнере Astoria Grande, чтобы заработать кровавые рубли.

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