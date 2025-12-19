Танцор-военный Дмитрий Дикусар впервые за долгое время появился на публике

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Известный украинский танцор, а с начала полномасштабной войны военный ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за долгое время появился на публике.

18 декабря состоялись съемки предновогоднего благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами". Сюрпризом для зрителей стало появление Дмитрия Дикусара. Дело в том, что с начала полномасштабной войны танцор вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов. Поэтому, Дмитрий Дикусар почти не появляется на публике. Более того, он даже ничего не публикует в соцсетях.

Однако танцору удалось принять участие в съемках благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами", поскольку это совпало с его отпуском. Дмитрий Дикусар появится на проекте в роли жюри. Компанию ему составили певец Дмитрий Монатик, балерина Екатерина Кухар, артистка Наталья Могилевская.

Екатерина Кухар, Дмитрий Дикусар и Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кстати, именно Могилевская и поделилась фотографией, где засветился Дмитрий Дикусар. Особенно необычно видеть танцора в официальном костюме, поскольку он, если и показывается, то в военной форме.

Отметим, благотворительный спецвыпуск "Танцев со звездами" покажут в эфире на канале "1+1 Украина" 28 декабря в 20:00. На шоу будут собирать средства на специальные эвакуационные автомобили, которые помогают быстро отвезти раненых военный в больницы.