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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Танцовщик-ветеран Грабар отказался от роли "Холостяка" после предварительного согласия: что его остановило

Назар Грабар уже согласовал гонорар, но в последний момент передумал из-за своей позиции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Назар Грабар

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Украинский танцовщик и манекенщик, а также ветеран войны Назар Грабар впервые рассказал, что мог стать главным героем романтического реалити «Холостяк» вместо Александра Терена.

По словам Назара, договоренности уже продвинулись достаточно далеко: стороны согласовали даже финансовые условия. Впрочем, мужчина не воспринимал шоу как возможность обрести любовь. Он рассматривал его скорее как работу и развлекательный формат, в котором, по его мнению, подлинные чувства не являются главной целью.

«По гонорару сошлись, уже все нормально было. Я хотел отнестись к этому как к работе. Конечно, никто там себе любви не ищет. Это шоу не о любви. Это шоу, чтобы смотрели люди и кринжировали. „Холостяк“ — это максимально развлекательное шоу. Это комическое шоу уже», — рассказал Назар в интервью Алине Доротюк.

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Окончательно отказаться от замысла Грабара заставили опасения по поводу того, как именно телевизионщики могут представить его личную историю. Особенно болезненным для него стало мнение, что в рамках развлекательного проекта могут использовать трагедию его семьи — гибель родного брата на фронте.

Назар признался, что вообразил, как его утрату могут превратить в эмоциональный сюжет для зрителей. Поэтому несмотря на предварительное согласие, ветеран решил не становиться участником проекта. По его словам, сохранение памяти о погибшем брате для него оказалось важнее возможности заработать на телешоу.

«Я знаю, как канал умеет выкручивать истории и выжимать слезу из людей. Тогда я сидел в Буче дома на лавочке и так думаю: „Да, гонорар хороший, можно будет не работать много месяцев“. А потом такой: „Боже, а ведь они так выкрутят, что у меня такая потеря, такая гибель… Это будет в каждом шоу, они осквернят память“», — объяснил Грабар.

Напомним, недавно певец Александр Кварта, служащий в рядах ВСУ, резко ответил на критику о своих концертах за границей.

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