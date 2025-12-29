"Танцы со звездами-2025": какие баллы участникам поставили судьи

Судьи "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

На канале "1+1 Украина" отгремел благотворительный предновогодний спецвыпуск проекта "Танцы со звездами", который впервые за четыре года вернулся в эфир.

Уже все 12 участников продемонстрировали свои невероятные номера. Судили их артисты Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, балерина Екатерина Кухар и танцор-военный Дмитрий Дикусар.

В общем, жюри были щедры на оценки. Ниже восьми они никому не поставили. Двум участникам вообще удалось завоевать от них максимальные баллы - 40. Итак, дальше судьба участников зависит от зрителей, которые могут голосовать за своего любимца. К слову, все средства с голосования направят Superhumans Center на закупку эвакуационных автомобилей для раненых военных

Пока же предлагаем вспомнить, как выступления участников оценили судьи.

Ведущая Неля Шовкопляс и ее партнер Макс Прохоров выполнили на паркете драйовый квикстеп, что даже Дмитрий Дикусар отметил, что для такого танца это было очень энергично и быстро. В общем знаменитость получила от судей 35 баллов. Дмитрий Монатик поставил 10, Наталья Могилевская - 9, а вот Дмитрий Дикусар и Екатерина Кухар - 8.

Неля Шовкопляс и Макс Прохоров / © пресслужба каналу "1+1"

Следующей на паркет вышла ветеран войны и амбассадор Superhumans Руся Данилкина. Девушка вместе со своим партнером Павлом Симакиным исполнила страстную румбу. Ветеран войны просто покорила сразу четырех судей и получила от них самые высокие баллы - от каждого 10, что в сумме 40.

Руся Данилкина и Павел Симакин / © пресслужба каналу "1+1"

Третьим среди участников за победу вышел бороться актер Павел Текучев. Его партнершей стала Анна Карелина. В общем, для других участников артист еще тот конкурент, поскольку у него есть опыт в танцах. На паркете актер исполнил ча-ча-ча. Паре удалось покорить почти всех судей, только Дмитрий Дикусар поставил 9. В сумме Павел Текучев получил 39 баллов.

Павел Текучев и Анна Карелина / © пресслужба каналу "1+1"

Дошла очередь и до блогерши Даши Квитковой и хореографа Жени Кота. На паркете пара исполнила фокстрот. Однако Квитковой и Коту не до конца удалось убедить судей. Екатерине Кухар и Дмитрию Дикусару не хватало страсти в танце. Также судьи отметили недоработанные движения. Наконец, пара только от Дмитрия Монатика получила 10, а от остальных - по 9 баллов. В сумме - 37.

Даша Квиткова и Женя Кот / © пресслужба каналу "1+1"

На паркете свои умения продемонстрировал и юморист Василий Байдак. Вместе с партнершей Nadine комик покорял судей и зрителей ча-ча-ча. Жюри сразу же заподозрили, что у Василия Байдака есть опыт с танцами, что оказалось правдой. Наконец, Дмитрий Монатик и Наталья Могилевская поставили юмористу 10 баллов, а вот Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар - 8, что в сумме составляет 36.

Василий Байдак и Nadine / © пресслужба каналу "1+1"

Следующими на паркет вышли ведущая Натали Солоник и ее партнер Александр Прохоров. Они вместе исполнили пасодобль. Если Наталья Могилевская расхвалила выступление пары, то Екатерина Кухар нашла место для критики. Наконец, пара получила от Дмитрия Монатика и Натальи Могилевской 10 баллов, а вот от Дмитрия Дикусара и Екатерины Кухар - 9. В сумме ведущая завоевала 38 баллов.

Натали Солоник и Александр Прохоров / © пресслужба каналу "1+1"

Также своим номером удивлял Никита Добрынин. Правда, у ведущего были сомнения. Он волновался, что недостаточно подготовился, и даже хотел покинуть проект. Все же шоумен переборол свой страх и исполнил на паркете вместе с танцовщицей Анной Манджурой румбу. Судьи заверили Никиту Добрынина, что тот зря волновался. Ведущий получил максимальные оценки, только Дмитрий Дикусар поставил 9. В сумме у шоумена 39 баллов.

Никита Добрынин и Анна Манджура / © пресслужба каналу "1+1"

Настала очередь и для актрисы Наталки Денисенко. Артистке представилась возможность станцевать самбу вместе с партнером Антоном Нестерко. Правда, этот танец довольно сложный. Многим на "Танцах со звездами" не удалось им овладеть. Однако про Наталку Денисенко этого не скажешь. Актриса завоевала от жюри 39 баллов. Все поставили знаменитости 10, только Дмитрий Дикусар - 9.

Наталка Денисенко и Антон Нестерко / © пресслужба каналу "1+1"

Следующими на паркет вышли ведущая Наталья Островская и ее партнер Дмитрий Загоруйко. Они демонстрировали на паркете танго. Дмитрий Дикусар отметил, что Островская и Загоруйко выбрали слишком сложный танец. По его словам, если бы у пары было бы больше времени, то номер вообще был бы отличным. Наконец, судьи оценили выступление Натальи и Дмитрия на 35 баллов. Дмитрий Монатик поставил 10, Наталья Могилевская - 9, а Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар - 8.

Наталья Островская и Дмитрий Загоруйко / © пресслужба каналу "1+1"

Покорял своим танцем и певец Женя Галич. Его партнершей на паркете была Яна Цибульская. Пара исполняла пасодобль. Судьи нашли, что покритиковать. Они отметили, что не все движения были совершенными. В итоге, Женя Галич и Яна Цибульская получили от судей 38 баллов: 10 от Натальи Могилевской и Дмитрия Монатика и 8 от Дмитрия Дикусара и Екатерины Кухар.

Женя Галич и Яна Цибульская / © пресслужба каналу "1+1"

Танцевальные умения на паркете демонстрировал и ведущий Григорий Решетник. Компанию ему составила танцовщица Юлия Сахневич. Вместе они исполнили венский вальс. Ведущему удалось покорить судей. От Натальи Могилевской и Дмитрия Монатика шоумен получил 10 баллов, а от Екатерины Кухар и Дмитрия Дикусара - 9, что в сумме - 38.

Григорий Решетник и Юлия Сахневич / © пресслужба каналу "1+1"

Последней на паркет среди участников вышла KOLA. Артистка вместе с партнером Сергеем Ефремовым исполнила танго. Пара просто ошеломила судей своим танцем, завоевав от них максимальное количество баллов - 40.

KOLA и Сергей Ефремов / © пресслужба каналу "1+1"

А вот закрывала благотворительный спецэфир "Танцев со звездами" певица Klavdia Petrivna. Звезда, которая раньше была инкогнито, лишилась масок и шляп и очаровала ярким выступлением.