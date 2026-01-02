"Танцы со звездами-2025": кто победил в благотворительном спецвыпуске шоу

Кубок "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Наконец-то стало известно имя победителя предновогоднего благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами".

28 декабря 2025 года отгремел первый за четыре года эфир танцевального проекта. Всего на паркет вышли 12 пар, которые боролись за победу, а также собирали средства на прицельную эвакуацию раненых военных. И вот, наконец-то стало известно, кто же завоевал первое место.

Победу на "Танцах со звездами" одержала ветеран войны и амбассадор Superhumans Center Руся Данилкина. Девушка вместе с хореографом Павлом Симакиным танцевала на паркете румбу. Паре удалось покорить сердца судей, завоевав максимальное количество баллов - 40. Оказалось, что и зрители остались в восторге от их выступления. Итак, в итоге судейского и зрительского голосования Руся Данилкина победила.

Реклама

Руся Данилкина и Павел Симакин / © пресслужба каналу "1+1"

Кстати, также стало известно, сколько средств удалось собрать благодаря "Танцам со звездами". Сумма оказалось немалой, а именно 1,6 млн грн. Все средства пойдут на закупку эвакуационных мобилей, что поможет прицельно забирать раненых военных с поля боя и оперативно доставлять их в больницы.

"Финальная сумма сбора на прицельную эвакуацию Superhumans Center составляет более 1,6 миллионов гривен. Это 36 прицельных эвакуаций: 36 спасенных защитников, их качественная жизнь, здоровье и конечности", - говорится в сообщении.

Напомним, на "Танцах со звездами" на паркет вышли ветераны войны после ранений. Они просто довели до слез своим особенными номером.