"Танцы со звездами": эффектно похудевшая Неля Шовкопляс покорила драйвовым квикстепом

Неля Шовкопляс и Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Первой на паркет благотворительного предновогоднего выпуска "Танцев со звездами" вышла ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Знаменитости нужно было станцевать квикстеп. Правда, Неля признавалась, что именно этого танца боялась больше всего. Но, наконец, партнер ведущей Макс Леонов убедил ее, что все будет хорошо и им удастся продемонстрировать невероятный результат.

Поэтому, Неля Шовкопляс, которая в период тренировок сумела похудеть на семь килограмм, продемонстрировала драйвовый квикстеп под песню Where is my husband в исполнении певицы Krylata.

Реклама

Неля Шовкопляс и Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Судья Дмитрий Монатик просто засыпал Нелю Шовкопляс комплиментами. Певец отметил, что это действительно достойное начало. Кроме того, исполнитель похвалил ведущую, что та за такой короткий промежуток времени подготовилась и продемонстрировала отличный результат.

"Начинать - это всегда так тревожно, всегда такая ответственность. Но лучшего начала не придумаешь! Классный квикстеп, еще чарльстон тебе добавили. Как эта песня Where is my husband разорвала все мировые чарты, вы сейчас разорвали атмосферу на этом танцполе. Это прекрасное начало! Это было хорошо! Я вам благодарен за такое яркое начало!" - говорит Дмитрий Монатик.

Неля Шовкопляс и Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Тем временем Дмитрий Дикусар тоже похвалил номер, но и нашел место для критики. Хореограф признался, что поскольку он разбирается в бальных танцах, то просто не смог не заметить недоработанные движения.

"Относительно вашего танца... Я хотел бы сказать, что вы выбрали такой квикстеп быстрый. Это достаточно быстрая музыка, даже как для квикстепа, и движения достаточно быстрые. И что я хочу сказать - тебе удалось. Есть несколько движений, конечно, извините, как бальник, должен это увидеть, некоторые движения были недоработаны. Но ты была гармонична в этом танце. Круто, что открыли! Спасибо!" - прокомментировал танцор.

Реклама

Наконец, Неле Шовкопляс не всех удалось убедить своим танцем. Самый высокий балл - 10 - ей поставил Дмитрий Монатик. Наталья Могилевская оценила выступление на 9. А вот Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар поставили 8.

Напомним, а вот открывала первый за четыре года выпуск "Танцев со звездами" певица TAYANNA. Артистка вместе с маленькими балеринами представила феерический номер.