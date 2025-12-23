"Танцы со звездами" и особенный эфир ТСН: что покажет "1+1 Украина" в рождественско-новогодний период

Кадр из фильма "Рождество. Ты не один" / © пресслужба каналу "1+1"

Ежегодно важнейшие праздники украинцы встречают в теплой и уютной атмосфере вместе с телеканалом "1+1 Украина", и этот рождественско-новогодний период не станет исключением.

Зрителей традиционно ждут праздничные дни в компании любимых ведущих и известных украинских артистов. В этом году канал подготовил особенную программу: долгожданное возвращение одного из самых любимых проектов, концерты с выступлениями звезд и показ культового новогоднего фильма.

"Сніданок з 1+1" - 24 и 25 декабря в 6:30

Утро на Рождество на телеканале "1+1 Украина" традиционно начнутся в теплой атмосфере вместе со "Сніданком з 1+1" и любимой четверкой ведущих. В праздничных эфирах зрителей ждут искренние разговоры, вдохновенные истории людей, которые творят чудеса, и ощущение поддержки, что помогает находить свет даже в непростые времена. Дополнят рождественское настроение особенные музыкальные сюрпризы.

Ведущие "Сніданку з 1+1" / © пресслужба каналу "1+1"

Одной из таких историй станут супруги Евгении Молчановой и Анатолия Пилипенко - основателей фермы "Зелений Гай". Здесь живет более 600 спасенных животных, работает реабилитация и анималотерапия, а также впервые в Украине протезируют домашних животных.

"Музыкальная платформа" - 24 декабря в 22:20

На "1+1 Украина" покажут концерт "Музыкальная платформа Украины". Топовые исполнители соберутся на одной сцене, чтобы объединить украинцев и подарить им любимые хиты. Среди артистов: Ирина Билык, Максим Бородин, alyona alyona, Виталий Козловский, MamaRika, Павел Зибров, Алена Омаргалиева и Злата Огневич.

Афиша "Музыкальной платформы" / © пресслужба каналу "1+1"

"ТСН. Рождество" - 24 декабря в 19:30

24 декабря в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" выйдет особенный рождественский эфир ТСН. Ведущие Наталья Островская и Святослав Гринчук приглашают зрителей провести праздничный вечер вместе - в теплой атмосфере веры, надежды и света. Этот выпуск ТСН посвящен людям, которые творят его собственными поступками. Это истории украинцев, чья сила духа, неравнодушие и человечность меняют жизнь других и вдохновляют всю страну. В рождественский вечер говорим о главном: о добре, поддержке и свете, который всегда побеждает тьму. Потому что когда мы верим - чудо становится ближе.

Наталья Островская и Святослав Гринчук / © пресслужба каналу "1+1"

"Рождество. Ты не один" - 24 декабря в 20:30

В Святвечер покажут музыкальный фильм "Рождество. Ты не один" - светлую и трогательную историю о вере в чудо и исполнении желаний.

В центре сюжета - маленькая девочка, которая мечтает найти семью. Она убеждена, что ей не хватает чего-то важного, чтобы ее выбрали родители: возможно, красоты, ума или остроумия. Фантастические рождественские духи обещают помочь ей приобрести эти качества. Но действительно ли нужно менять себя, чтобы почувствовать любовь и принятие близких?

Кадр из фильма "Рождество. Ты не один" / © пресслужба каналу "1+1"

Любимые украинские артисты в ролях рождественских духов: MONATIK, Надя Дорофеева, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, Злата Огневич, KAZKA, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Андрей Алехин, Виктор Андриенко, Даша Квиткова, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максим Девизоров, Никита Добрынин, Schmalgauzen и Натали Солоник.

"Танцы со звездами" - 28 декабря в 20:00

"Танцы со звездами" возвращаются на "1+1 Украина" с новогодним благотворительным выпуском! Проект снова стартует впервые за четыре года с новыми смыслами, участниками и большой благотворительной целью - поддерживает сбор Superhumans Center на прицельную эвакуацию. Это новейшая система быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени. В специальном эпизоде "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники - Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Павел Текучев, KOLA, Наталка Денисенко, Григорий Решетник и другие. В жюри проекта - Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Поклонников ждут яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа. Имя победителя благотворительного выпуска будет объявлено в новогоднюю ночь, а сразу после этого в эфире состоится повтор специального эпизода.

"Танцы со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

"Сніданок з 1+1" - 31 декабря в 6:30

Последний утренний эфир 2025 года в "Сніданку з 1+1" будет посвящен теме исполнения желаний, итогам года, который подходит к концу, и мечтам на будущее. В центре внимания - благодарность прожитому году, важным событиям и людям, а также ожидание нового этапа, с которым зрители смотрят вперед. Это возможность подытожить пережитое и настроиться на следующий год с надеждой и светлыми мыслями. Особенную атмосферу этого утра создаст традиционное "живое" музыкальное сопровождение от виртуоза Евгения Хмары, а также прозвучит исполнение вживую Государственного Гимна Украины.

"Один дома" - 31 декабря с 10:30

Традиционно "1+1 Украина" покажет все четыре части культового фильма "Один дома". История рассказывает о приключениях Кевина Маккаллистера - мальчика, который случайно остается дома один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы. Уже много лет этот фильм остается одним из самых любимых рождественских кинохитов.

Кевин из "Один дома" / © пресслужба каналу "1+1"

Новогодний "Вечерний Квартал" - 31 декабря в 19:00

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала". Актеры подготовили особенную новогоднюю программу.

Афиша новогоднего "Вечернего Квартала" / © пресслужба каналу "1+1"

Кроме юмористических номеров и пародий, на сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут звездные гости. Праздничную атмосферу создадут выступления Оли Поляковой, групп "Антитела" и "Вхід у змінному взутті" (ВУЗВ), Анны Буткевич, Ирины Билык, а также МЮСЛИ и DREVO.