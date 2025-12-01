"Танцы со звездами": когда состоится премьера спецвыпуска и имена всех участников

Новые судьи "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Телеканал "1+1 Украина" раскрыл дату премьеры и имена еще трех звездных участников благотворительного предновогоднего выпуска "Танцев со звездами", а также дату премьеры.

Спецвыпуск шоу, которое в этом году пройдет со слоганом "Движение к жизни", выйдет в эфир 28 декабря в 20:00. Нынешний проект получил особенную миссию - помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center - на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов с передовой, чтобы они как можно скорее получили необходимую медицинскую помощь в стерильных операционных центрах.

Сейчас же "Танцы со звездами" уже объявили финальную тройку участников специального эфира. На паркет выйдет Наталка Денисенко - актриса театра, кино и дубляжа, которая "подарила" свой голос Мавке - главной героине самого кассового украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

Реклама

Наталка Денисенко / © пресслужба каналу "1+1"

"Когда получила предложение принять участие в "Танцах со звездами", сразу появились страхи: график, нехватка времени, неуверенность в своих силах. Тем более, я не умею танцевать бальные танцы, считаю себя "деревом". Специально пробовала заниматься, чтобы развить эту память и пластичность, но это не мое. Поэтому пошла в отрицание: "Нет, это не для меня". Но моя команда меня поддержала и сказала, что я справлюсь. И я решила попробовать. Хочу показать свою живую, энергичную, яркую версию. Надеюсь избавиться от страхов и неуверенности", - комментирует актриса.

Среди участников есть и Григорий Решетник - телеведущий, диктор, общественный деятель, преподаватель, неизменный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка".

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

"Танцы со звездами" - это мой родной проект. Я на 5-м курсе стал диктором первых трех сезонов "Танцев". Произносил: "На паркет для исполнения танца приглашается пара...". Стоял за кулисами и мечтал, что когда-то и сам выйду на паркет, как танцор. Рад, что мечты таки осуществляются. Поэтому своим танцем, своим путем на проекте попробую доказать, что самое главное - верить, мечтать и помогать тем, кто нуждается в помощи", - говорит Решетник.

Тройку последних участников закрывает Даша Квиткова - инфлюенсер и амбассадор социальных проектов. Сочетает личное развитие, материнство и активное участие в общественно важных инициативах, показывая реальную жизнь без украшений. Ее контент - о честности, простых ценностях и ежедневной вдохновляющей силе.

Реклама

Даша Квиткова / © пресслужба каналу "1+1"

"Когда я узнала, что буду участвовать в "Танцах" - была искренне шокирована, ведь это была моя детская мечта. Я пересмотрела все сезоны проекта, поэтому для меня большая честь выйти на паркет, особенно в благотворительном эфире, где собирают средства для Superhumans Center, с которым я также сотрудничаю. Стоять на одной сцене с Русей из Superhumans - это отдельная честь для меня. Я действительно очень счастлива и отдам все свои силы ради тех, кто будет смотреть, и ради общей цели. Верю, что нам удастся собрать большую сумму на помощь", - прокомментировала Квиткова.