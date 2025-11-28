"Танцы со звездами" объявили новых участников праздничного эфира: экс-"Холостяк", рок-музыкант и ведущая

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Специальный благотворительный эфир "Танцы со звездами" под лозунгом «Движение к жизни» в этом году имеет особую миссию: подарить украинцам тепло и вдохновение и собрать средства для тех, кому это жизненно необходимо — наших защитников.

Проект объединился с Superhumans Center, который занимается протезированием и реабилитацией военных и гражданских, раненых во время войны. Собранные средства пойдут на эвакуацию раненых бойцов с фронта, чтобы они смогли как можно скорее получить лечение.

В закрытом телеграм-канале шоу организаторы, как и раньше, объявили следующую тройку звездных участников, которые выйдут на паркет в праздничном выпуске.

Женя Галич

Ветеран, фронтмен группы O.Torvald, сольный исполнитель и старший лейтенант ВСУ. С начала полномасштабной войны музыкант служит в составе 135 отдельного батальона и участвовал в обороне Бахмута. Награжден орденом «За мужество» III степени.

«Вау! Для меня это очень неожиданное предложение! Я думаю, что продюсеры, режиссеры и хореографы даже не представляют, как им трудно придется учить меня танцевать. Для меня это супервызов! Постараюсь быть максимально профессиональным, буду вкладывать все свое время, все свое воодушевление, потому что у этого проекта есть огромная цель — помочь Superhumans. Это для меня стало решающим. Я захотел присоединиться к проекту именно тогда, когда узнал об этом. Мне очень нравится моя партнерша — она невероятная: красивая и профессиональная. Я думаю, у нас все получится», — говорит Галич.

Женя Галич / © пресслужба каналу "1+1"

Наталья Островская

Журналистка и ведущая ТСН, чья ежедневная работа связана с историями людей, измененных войной. Наталья создавала спецпроекты с действующими военными и ветеранами, документировала истории людей, переживших оккупацию и потерю дома, делала репортажи с деоккупированных территорий. Активно приобщается к благотворительным инициативам, направленным на помощь военным и семьям, пострадавшим от войны. Менторка благотворительного проекта 1+1 media «Исполни мечту».

«Танцы — это настоящий вызов для меня. Возможность открыть в себе новые грани, совсем другие, чем при ведении новостей. За время полномасштабного вторжения мы с командой в эфирах ТСН собрали большие суммы для военных, и я испытываю гордость за то, что люди нам доверяют. Благотворительный выпуск „Танцев со звездами“ станет еще одним шагом в это важное дело, еще одним способом быть полезной. На этом пути мне поможет партнер по танцу. Он поразил и коллег в ТСН, и мою маму (улыбается). Верю, что и зрители почувствуют нашу энергию, поддержку и свет, который мы хотим подарить в такое непростое время», — делится ведущая.

Наталья Островская / © пресслужба каналу "1+1"

Никита Добрынин

Ведущий проекта «Ближе к звездам» и герой «Холостяка-2019». Активно участвует в благотворительных сборах для подразделений ВСУ, в частности, где служат его друзья и брат. Является амбассадором центра протезирования и реабилитации «Титановые» и поддерживает центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).

«Меня поражают люди, которые умеют петь и танцевать. Это такие две энергии, которые работают психотерапевтически для человека, когда ты можешь выливать свои эмоции через движение, через голос. Поэтому, конечно, мне всегда хотелось уметь и классно петь и классно танцевать.

Если с пением у меня более-менее, потому что я в детстве ходил на вокальные курсы, то с танцами вообще не складывалось. Помню, как меня привели в школу талантов «Юность Буковины» на бальные танцы. Показали ча-ча-ча ногу вправо, ча-ча-ча ногу влево. Я на это все посмотрел и сказал себе, что это точно не мое. И ушел. И больше на танцы не вернулся.

Но на школьном выпускном я дважды танцевал вальс, потому что ребят было мало, девушек много, не хватало партнеров. Поэтому сейчас участие в «Танцах со звездами» — для меня это своеобразный челлендж. Попробовать свои силы, поставить новую цель и, конечно, помочь Superhumans Center», — говорит Никита.

Никита Добрынин / © пресслужба каналу "1+1"

Специальный эфир обещает стать не просто развлечением, а событием, которое объединит сердца и поможет тем, кто сегодня борется за жизнь. Ради этой цели звезды готовы выходить на паркет, преодолевать страхи и открывать новые стороны себя.

