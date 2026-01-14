"Танцы со звездами" официально возвращаются: канал "1+1 Украина" готовит полноценный сезон

Кубок "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

После ошеломляющего успеха благотворительного спецэфира "Танцев со звездами. Движение к жизни" телеканал "1+1 Украина" официально заявил о начале работы над новым полным сезоном легендарного шоу, который зрители смогут увидеть в 2026 году.

У спецвыпуска был невероятный успех: его посмотрели 3,7 миллиона зрителей. Доля телесмотрения премьеры 28 декабря составила 11,2%, а объявление результатов в новогоднюю ночь собрало 18,2%. В социальных сетях телеканал "1+1 Украина" получил тысячи теплых отзывов от зрителей о том, как проект погрузил в приятную атмосферу, вернул в беззаботные воспоминания и подарил вечер спокойствия и тепла в праздничные дни. На многочисленные просьбы вернуть "Танцы со звездами" в формате сезона канал официально подтвердил: украинцы увидят его уже в этом году.

Участники предновогоднего благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Отметим, в благотворительном предновогоднем спецвыпуске шоу зрителей покорила горячая румба Руси Данилкиной, 21-летнего ветерана с ампутацией. Девушка вместе со своим партнером, танцором Павлом Симакиным, по итогам оценок жюри и зрительского голосования одержали победу! Не остался без внимания нынешний состав жюри: специально для "Танцев со звездами" с военной службы вернулся Дмитрий Дикусар, чтобы впервые сесть в судейское кресло. Затронул сердца и специальный номер, в котором подопечные Superhumans Center вместе со своими женами и возлюбленными станцевали на паркете, напомнив о силе духа, сильнее любых испытаний.

Сейчас детали нового сезона - состав звездных участников, судей и дата старта - не разглашаются. Впрочем, уже сейчас понятно: "Танцы со звездами" снова станут событием, которое объединяет страну и продолжает свое Движение к жизни.