"Танцы со звездами" после четырехлетнего перерыва возвращаются на "1+1 Украина"

"Танцы со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Впервые за четыре года один из самых любимых проектов миллионов украинцев "Танцы со звездами" возвращается на телеэкраны в формате предновогоднего спецвыпуска, чтобы объединить аудиторию вокруг большой благотворительной цели.

"Движение к жизни" - с таким новым слоганом пройдет легендарное шоу, у которого цель вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что. Чтобы каждый получил заряд вдохновения и сил двигаться дальше и даже среди мрака почувствовал: ты не один.

"Танцы со звездами" возвращаются / © пресслужба каналу "1+1"

Проект снова стартует на "1+1 Украина" с новыми смыслами, участниками и большой благотворительной целью. Вместе со всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center собирает средства на прицельную эвакуацию. Это новейшая система быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени. Раненых бойцов с передовой доставляют в операционные Superhumans, где они получают узкоспециализированную помощь, что увеличивает шансы сохранить конечность и вернуться к полноценной жизни. Благодаря этому средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения. Это решающие часы, которые часто определяют, удастся ли спасти концовку или даже жизнь.

Эвакмобиль Superhumans / © пресслужба каналу "1+1"

Содержание и функционирование двух эвакмобилей Superhumans стоит около 10 млн грн в год, а одна эвакуация - от 30 до 45 тыс. грн. Это цена за то, чтобы у наших защитников был шанс не только выжить, но и вернуться к полноценной жизни - ходить, работать, обнимать родных. Центр не получает государственного финансирования, существует благодаря донорским средствам и постоянному фандрейзингу и оказывает помощь полностью бесплатно. Чтобы как можно больше защитников могли получить нужную помощь, канал "1+1 Украина" и проект "Танцы со звездами" объединяют усилия с Superhumans Center.

В специальном эпизоде "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники. Кто именно примет участие в проекте на этот раз, создатели шоу раскроют позже. Поклонников также ждет обновленный состав судей и яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа.

"Танцы со звездами" возвращаются / © пресслужба каналу "1+1"

"Танцы со звездами" всегда были о движении - сейчас для всех украинцев это приобретает новый более глубокий смысл. Итак, проект вернется на "1+1 Украина", чтобы вдохновить украинцев на движение к жизни и показать, что вместе мы строим страну сверхлюдей, которые несмотря на все продолжают жить, любить и творить", - комментирует Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса 1+1 media.

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком. Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center. Информационный партнер - Viva!