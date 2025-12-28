"Танцы со звездами": ветеран войны с протезом на ноге произвела фурор на паркете и покорила судей

Руся Данилкина и Павел Симакин / © пресслужба каналу "1+1"

В благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами" приняла участие ветеран ВСУ и амбассадор Superhumans Руся Данилкина.

Девушка с начала полномасштабной войны стала на защиту Украины. На тот момент Русе было всего 18 лет. Она работала оператором-связистом. К сожалению, через 10 месяцев после начала службы Руся попала под обстрел в Херсоне. С тех пор жизнь военной кардинально изменилась.

Однако Руся не опустила рук. Она начала покорять новые вершины и демонстрировать, что протез - это не приговор. И вот она вышла на паркет "Танцев со звездами". Правда, как признается Данилкина, основная цель ее участия - сбор на прицельную эвакуацию раненых военных.

На паркете девушка продемонстрировала страстную румбу вместе с партнером Павлом Симакиным. Руся признавалась, что ей немного сложнее выполнять движения. Однако ветеран отлично справилась и просто покорила судей, получив от них самые высокие баллы - от каждого 10.

"Наша несокрушимая Руся. Девушка, которая действительно знает цену каждому шагу. Обостренная чувствительность, соблазнительная откровенность, сексуальные флюиды, которые заполонили просто весь танцпол, неожиданные пластические пор де бра. Руся, вы действительно пример несокрушимости духа Украины. Спасибо вам, что вы пришли и подарили нам этот танец", - прокомментировала Екатерина Кухар.

