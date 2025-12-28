"Танцы со звездами": ветераны войны после ранения вышли на паркет и довели до слез особым номером

"Танцы со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Благотворительный спецэфир "Танцев со звездами" подготовил номер, который невозможно смотреть без слез.

Перед выступлением последней звездной пары на главный паркет страны вышли ветераны войны — люди, для которых танец стал не просто развлечением, а символом возвращения к жизни. Каждый из них прошел сквозь войну и тяжелые ранения, а после протезирования в Superhumans Center не сломался, а наоборот — доказал собственную несокрушимость.

Ветераны решились на особую миссию — подготовить танцевальный номер, который рассказывает о пути домой, потере, любви и вере. Помогала им в этом хореограф-постановщик и победительница «Танцев со звездами» Алена Шоптенко.

«Танцы со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

«Танцы со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

В этот вечер на паркете появились ветераны на протезах и военные Иван и Соломия Войновы, Павел Товстик, Вячеслав и Анна Кутьины, Владимир Малыхин, Олег Сливар. Они танцевали вместе с самыми дорогими — женами и возлюбленными. К номеру присоединилась и гражданская Валентина Псарева, которая потеряла дом в результате ракетного удара по Бахмуту, а также танцовщицы из киевских студий.

«Танцы со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

«Танцы со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

Сюжет танца коснулся болезненной для каждого украинца темы — возвращение домой, к тем, кто ждет. Центральный образ рождественского стола на паркете стал символом семейного тепла, за которое приходится платить слишком высокую цену. Через движение, как язык жизни, этот номер превратился в акт восстановления и напоминание, что мы не имеем права сдаваться.

По-особенному ветеранов встретила Могилевская — она встала с судейского кресла и преподнесла к столу красную розу. И кроме того, низко поклонилась им в знак благодарности.

«Танцы со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

К слову, все собранные средства с голосования будут переданы в благотворительный сбор именно для Superhumans Center. Каждый отданный голос является донатом на прицельную эвакуацию. А проголосовать за своего фаворита можно в формате СМС или звонков на номера, которые объявляются в эфире и соцсетях «Танцев со звездами».