- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
"Танцы со звездами": ветераны войны после ранения вышли на паркет и довели до слез особым номером
Подопечные Superhumans Center показали настоящий несокрушимый дух.
Благотворительный спецэфир "Танцев со звездами" подготовил номер, который невозможно смотреть без слез.
Перед выступлением последней звездной пары на главный паркет страны вышли ветераны войны — люди, для которых танец стал не просто развлечением, а символом возвращения к жизни. Каждый из них прошел сквозь войну и тяжелые ранения, а после протезирования в Superhumans Center не сломался, а наоборот — доказал собственную несокрушимость.
Ветераны решились на особую миссию — подготовить танцевальный номер, который рассказывает о пути домой, потере, любви и вере. Помогала им в этом хореограф-постановщик и победительница «Танцев со звездами» Алена Шоптенко.
В этот вечер на паркете появились ветераны на протезах и военные Иван и Соломия Войновы, Павел Товстик, Вячеслав и Анна Кутьины, Владимир Малыхин, Олег Сливар. Они танцевали вместе с самыми дорогими — женами и возлюбленными. К номеру присоединилась и гражданская Валентина Псарева, которая потеряла дом в результате ракетного удара по Бахмуту, а также танцовщицы из киевских студий.
Сюжет танца коснулся болезненной для каждого украинца темы — возвращение домой, к тем, кто ждет. Центральный образ рождественского стола на паркете стал символом семейного тепла, за которое приходится платить слишком высокую цену. Через движение, как язык жизни, этот номер превратился в акт восстановления и напоминание, что мы не имеем права сдаваться.
По-особенному ветеранов встретила Могилевская — она встала с судейского кресла и преподнесла к столу красную розу. И кроме того, низко поклонилась им в знак благодарности.
К слову, все собранные средства с голосования будут переданы в благотворительный сбор именно для Superhumans Center. Каждый отданный голос является донатом на прицельную эвакуацию. А проголосовать за своего фаворита можно в формате СМС или звонков на номера, которые объявляются в эфире и соцсетях «Танцев со звездами».